Kekra présente sa mixtape "Freebase 4"

Kekra est bien présent dans le game en ce moment. Il y a un mois il nous a lâché un single. Le titre ? "Comment on fait là ?". Et aujourd’hui, il a présenté sa mixtape "Freebase 4".

Kekra a tout compris. Il sait que dans le rap game français il y a beaucoup de concurrents. Il faut tout donner pour ne pas se faire oublier. C’est pourquoi, celui qui est dans le futur s’attache à toujours lâcher une nouveauté. Et c’est ce qu’il vient de faire. Le rappeur du 92 a publié une vidéo qui annonce l’arrivée proche d'un quatrième volume de sa série de mixtapes "Freebase". Le nom de ce nouveau bijou ? "Freebase 4" évidemment.

Ce projet sera son premier dans le label AllPoints. Une nouvelle page s'ouvre pour l'artiste. Et quand vous regardez cette petite vidéo, vous captez la présence d’un mystérieux numéro de téléphone. Ce dernier renvoie quiconque ose appeler l’artiste vers un répondeur qui explique que le pote de Niska est à l’étranger.

Originaire des Hauts-de-Seine, le rappeur est des plus prolifiques et atypiques. Il charbonne, se fait discret et cartonne. Il prouve que seul le travail porte ses fruits au final. Dans le rap depuis à peine cinq ans, il a déjà lâché pas moins de huit projets. Vraie dinguerie.

On attend le nouveau bijou avec impatience.