Moha La Squale tease un inédit

Moha La Squale fête son anniversaire en lâchant un inédit sur Instagram.

Moha La Squale démarre 2020 de la meilleure des façons. Il a lâché un nouvel inédit mais cette fois sur son Instagram. Et ça, le jour de son anniversaire !

Moha La Squale est influent sur les réseaux. Il fait partie de ces rappeurs qui ont dépassé le million d’abonnées (1,1 millions de followers). Du coup, comme beaucoup, il a décidé de faire sa communication dessus. Et c’est sur le réseau qu’il a décidé de publier un inédit le jour de son anniversaire.



Comment ça vous ne suivez pas encore Moha sur Instagram ? Mais vous vivez sur quelle planète ? On prend de suite son téléphone, on va sur le réseau et on tape @mohalasquale ! Vous allez passer à côté de toutes les exclus sinon. Celui qui nous embarque pour "Santa Monica" vient en plus de nous livrer un court extrait vidéo. Il sait comment commencer l’année celui-ci. 2020 rime avec nouveauté pour lui. Et quel meilleur moment que le jour de son anniversaire pour nous offrir cet inédit ? Bien joué Moha, à maintenant 25 ans t’as tout compris !

Il en a aussi profité pour lâcher une petite information à la fin de sa légende : "On envoit ça bientôt". La phrase veut tout dire. Du tout neuf arrive, et nous on valide ça fort. Faut savoir que ces derniers temps, il a publié de nombreux inédits à ses fans. Une manière de savoir si ça prend ? Peut-être.

Sort du lourd Moha !