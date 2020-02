A Boogie Wit Da Hoodie veut faire encore un projet avant de prendre une pause !

"Merci à tous ceux qui soutiennent l'album", a écrit A Boogie . "Je suis content que vous respectiez où je vais avec ce projet. On ne peut pas me classer dans une seule catégorie artistique. Je veux balancer A boogie VS Artist cette année. Mais seulement si vous êtes prêt. Avant de devenir fantôme, je veux inonder vos oreilles de véritable ART".

A Boogie prévoit de prendre sa pause bien méritée après avoir son prochain projet. En novembre dernier, A Boogie avait déclaré à ses fans qu'il voulait se mettre en pause après la fin de la prochaine tournée pour son nouvel album.

"Cela pourrait être mon dernier projet avant un certain temps", a déclaré le rappeur sur Insta le 10 novembre 2019. "Je veux faire une pause dans la musique après la fin de la tournée Artist 2.0. Il y a beaucoup de choses que je veux faire dans la vie et ça va juste trop vite pour que je me concentre sur tout à la fois. Mais je ne laisserai jamais tomber mes fans. Quand vous aurez le plus besoin de moi, je serai là".

La mise à jour sur son projet à venir intervient après que son dernier album "Artist 2.0" a fait ses débuts en deuxième place du palmarès Billboard 200. C'est la deuxième fois que le rappeur new-yorkais obtient cette distinction. Son album "Hoodie SZN" a également fait ses débuts en 2ème place en janvier 2019 avant de finir en tête du classement.