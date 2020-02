DJ Snake : le concert événement à l'U Arena !

40 000 places "sold out", DJ Snake a livré le show de l'année. !

DJ Snake était de retour sur Paris ce week-end pour un concert évènement à la U Arena, la plus grande salle de spectacle d'Europe ! La rédaction y était. Voici tous les détails.

On ne le présente plus : le DJ originaire d'Ermont dans le 95 est revenu en région parisienne pour un show incroyable. Après l'Accord Hotel Arena de Bercy le 24 février 2018, Snake revenait samedi soir mais pour une salle plus grande : La Défense Arena.

En seulement 24h, les places ont été "Sols Out" ! Autrement dit, les 40 000 sièges ont été commandés quelques heures à peine après la mise en ligne et pour cause : les venues de l'artiste en France se font rares.

DJ Snake, c'est un homme normal qui a grandi dans une cité d'Ermont dans le Val d'Oise. Elevée par sa mère, il a connu les gros soucis d'argent, les découverts, le dénigement quotidien de sa musique et de son art. William Samy Grigahcine de son vrai nom a un background comme il l'aime appelé son passé. Une histoire qu'il aime retranscrire dans ses productions qui l'ont conduit au rang de meilleurs DJ du monde.

Sa première partie était signée Vladimir Cauchemar. Snake est arrivé après son before dans les coups de 21h30. Il nous a préparé deux heures non stop de set. Il a enchainé tous ses plus gros classiques electro en passant par ses prods rap ! Encore plus fou, il a invité DJ Cutkiller aka l'homme qui lui a tout appris mais surtout l'homme qui l'a le plus soutenu.

Visuel incroyable. Quand Snake revient à Paris, il prépare toujours du lourd ! Feu d'artifices, effets pyrotechniques, lumières colorées. William est arrivé sur scène en hauteur avec ses platines ! Au fur et à mesure des sons, l'artiste descendait vers la foule.

Avant la fin du game, DJ Snake a proposé "un mur de la mort" à la fosse! La partie droite et la partie gauche se sont entremelées sur un nouveau son de Snake baptisé "I can't trust nobody". Pour clôturer cette rencontre, Snake a partagé ses sons au succès planétaire que vous connaissez tous : "Loco Contigo" en featuring avec Tyga et J.Balvin mais surtout "Taki Taki" le sale mélange entre Ozuna, Cardi B et Séléna Gomez.

Bref, un show ultime avec un DJ Snake ému de revenir sur ses traces : "Je suis à la maison, je suis en famille, je suis avec mon peuple". L'artiste a aussi lâché un message aux jeunes, les incitant à ne jamais baisser les bras et à croire en leurs rêves.