Drake se livre sur son prochain album !

Lors d'un match de NBA, Drake en a profité pour parler un peu plus en détails de son prochain album solo.

Drake continue d'affoler la Toile et les charts à chacune de ses apparitions. Après voir mis le feu aux poudres avec son single "War", ou encore son featuring avec Future, "Life Is Good", il a définitivement achevé d'hystériser ses fans en annonçant que son nouvel album solo sortirait cette année. Du coup tout le monde se met à chercher la moindre information concernant le projet ou la prochaine collaboration de Drizzy. Conscient de l'attente du public autour de cet album, après un "Scorpion" assez décevant tant au niveau des ventes que du contenu, le canadien a décidé de se livrer un peu.

Pour faire ça il a choisi le meilleur moment, alors qu'il était invité pour commenter un match de NBA (les Raptors contre les Suns). En pleine discussion avec les autres commentateurs, Drake a déclaré : "Mon dernier album était assez lourd. Je voulais faire un truc à la Notorious BIG, quand il sortait des albums, tu regardais le ratio des titres vraiment importants par rapport à la totalité des titres, c'était vraiment impressionnant. Et c'est ce défi que je m'étais lancé moi-même. Je déteste vieillir, mais je fais ça depuis plus de dix ans, et il faut se fixer des petits challenges si tu veux ne veux pas t'ennuyer".

Il continue : "Donc, cet album était très dense. J'ai fait deux faces, avec énormément de morceaux. Pour celui qui arrive, je vais faire quelque chose de plus réaliste, de plus concis. Ca peut être 10, 11 ou 16 pistes. J'ai aussi fait énormément de styles différents, donc c'est pensé pour faire comme un album avec 7 morceaux ou quelque chose comme ça". Bon, ça a l'air encore assez confus dans sa tête, mais Drake semble avoir bien avancé sur l'album en tout cas.