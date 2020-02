Booba tease un morceau inédit !

Booba vient de dévoiler un nouvel extrait inédit surprenant sur son compte Instagram.

Pas de répits pour les ratpi. Booba continue d'agiter la sphère rap même sans avoir sorti d'album depuis "Trône" en 2017. Seulement quelques singles et des featurings remarqués avec Niska notamment, qui finissent tout en haut des charts à chaque fois. L'occasion de prouver qu'il est toujours un king, malgré les adversaires qui sont toujours plus nombreux. Récemment, Booba s'est en effet embrouillé avec Damso, Kalash ou encore Sofiane et à chaque fois c'est évidemment le Duc-zer qui a commencé les hostilités.

Du coup le rappeur du 92 est toujours attendu au tournant par la concurrence et par le public, d'autant que Booba a décidé de sortir un dixième album solo qu pourrait être le dernier. Un projet qui ne sortira pas en physique, et dont on connaît peut-être un nouvel extrait grâce à un post Instagram. Un post dans lequel l'artiste dévoile donc une vidéo de plus d'une minute dans laquelle il filme des palmiers, au son d'une musique assez entraînante et de la voix du Duc autotunée posée par dessus.

Un morceau qu'il est difficile de classer, même si Booba l'a qualifié lui même d'afro-trap zouk dans la légende. Il mentionne également "kévin" dans les hashtags, sa pique préférée envers son ancien artiste Kalash. On imagine donc que le morceau contiendra certaines attaques envers le chanteur.