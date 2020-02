Booba et son compte Instagram : le patron de Facebook s'empare du sujet !

Laurent Solly, directeur général de Facebook France donne les raisons de la suppression du compte Instagram de Booba. Le 30 janvier dernier, la France du rap était en deuil ! En effet, après que le compte Instagram de B2OBA, un des plus suivis, des plus commentés, et surtout, des plus influents en France, a été supprimé. Cet évènement a affolé la toile comme jamais...