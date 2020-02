SZA ne veut plus faire d'interviews ou de séances photo "pour le reste de sa vie" !

SZA s'est rendue sur Twitter mercredi pour faire une annonce surprenante sur sa relation avec les médias. "Je ne ferai plus aucune vidéos d’interviews ou photos pour le reste de ma vie, lol, ne me demandez pas pourquoi", a écrit la chanteuse de TDE.

Bien que SZA n'ait pas expliqué ce qui l’a conduit à cette décision, son tweet a été publié quelques heures seulement après que Rolling Stone a dévoilé la couverture de son deuxième numéro annuel Women Shaping the Future. SZA est apparu sur la couverture aux côtés de Megan Thee Stallion et Normani , qui ont toutes les deux publié la couv’ sur leurs Instagram respectifs. Mercredi soir, SZA n'avait partagé la couverture sur aucun de ses médias sociaux, ce qui a amené certains fans à croire qu'elle n'était pas satisfaite de l’affiche.

SZA a ensuite parlé de sa santé mentale et de sa lutte continue contre l'anxiété. L'artiste de 29 ans a déclaré à ses fans que ses difficultés n'avaient pas grand-chose à voir avec l'opinion extérieure et découlaient principalement de ses pensées intérieures.

"Lmao nouvelles (célébrités) ? Des 'célébrités' sont mortes de dépendance et de dépression pendant des décennies. Soyez heureux que les gens parlent entre eux et partagent plutôt que de se cacher. Aussi tout le monde meurt à la télé et le gouvernement a brisé le 4ème mur … je suis sure que tout le monde en a marre lol".

SZA devrait sortir son deuxième album, la suite de "Ctrl", sorti en 2017, plus tard dans l’année.