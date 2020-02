Metro Boomin travaille sur les albums de 21 Savage, Lil Durk et The Weeknd

Metro Boomin va nous régaler en 2020 car il travaille sur trois projets !

Metro Boomin ne travaille pas sur un projet, mais trois ! C'est grâce à un tweet en début de semaine que le producteur préféré du hip-hop US a annoncé qu'il bossait sur trois albums très attendus de cette année 2020.

Le premier rappeur qui a la chance de compter sur Metro Boomin pour son prochain album est Lil Durk. Pas très étonnant car le producteur a contribué à certains sons du rappeur de Chicago dans le passé. La date de release de l'album n'est pas encore connue, mais on sait déjà qu'il s'intitulera "No Auto".

Le second est The Weeknd avec le projet "After Hours" qui sortira le 20 mars prochain. Même si l'EP "My Dear Melancholy" de 2018 a comblé l'attente, l'artiste canadien fait patienter ses fans depuis 2016, date à laquelle son album "Starboy" a été dévoilé. D'ailleurs, Metro Boomin avait collaboré avec lui pour les morceaux "Six Fit Under" et "All I Know". Concernant le nouvel album, Abel a déjà sorti trois extraits : "Blinding Lights", "Heartless" et "After Hours".

Enfin, le dernier heureux élu est 21 Savage, son pote avec qui il adore travailler. En effet, Boomin a laissé son empreinte sur tous les projets du rappeur et ils ont un EP commun sorti en 2016. En juillet 2019, ils annonçaient qu'un deuxième "Savage Mode" était en route et ils ont tenu leur promesse ! L'album de 21 Savage est bien en préparation.

On vous tient au courant lorsqu'on aura des nouvelles infos et comme Metro Boomin le dit si bien : "NOT ALL HEROES WEAR CAPES". Et il est bien venu pour illuminer le hip-hop US en 2020 !