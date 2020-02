Booba vient de signer SDM sur 92i !

Booba a enregistré une nouvelle signature sur son label 92i en la personne de SDM !

L'heure est venue pour Booba de renouveler un peu le roster des artistes 92i, après une séparation compliquée avec Damso qui laisse une sacrée place à prendre au sein du label. Du coup la formation se renforce avec notamment les signatures de Green Montana et Bilton en 2019. Ca n'est pas fini puisqu'on vient d'apprendre qu'un nouvel artiste avait rejoint les rangs de la structure fondée par B2o il y a maintenant 6 ans, en partenariat avec Capitol. Ce rappeur, c'est SDM que vous devez connaître si vous êtes un suiveur assidu du ap français de ces dernières années.

L'artiste vient tout droit du 92, de Clamart plus précisément et a donc une place toute trouvée dans le label qui porte fièrement le nom de son département. Il faut dire aussi que SDM a du talent, comme on a pu le voir récemment sur son feat avec PLK, "Jack Fuego". Un morceau qui flirt avec le million de vues, preuve que le rappeur a le vent en poupe, après 4 ans passés un peu dans l'ombre. Pour l'anecdote, le premier clip de sa chaîne Youtube était déja un feat avec PLK, lui aussi de Clamart, et on peut mesurer l'évolution des deux artistes pendant ces quatre ans. Elle est flagrante !

En bonus pour définitivement lancer le phénomène SDM chez 92i, Booba aurait même évoqué la possibilité d'un featuring entre lui et son artiste. Histoire d'affoler les plateformes de streaming et les fans. Préparez-vous donc à du sale !