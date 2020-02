SCH tease son prochain clip !

SCH nous lâche un mystérieux teaser pour la sortie d'une vidéo jeudi à 17 h.

SCH a encore frappé fort avec son album "Rooftop" sorti fin novembre 2019. Un projet qui a atteint le disque d'or assez facilement, preuve que le S fait toujours partie des rappeurs favoris des français, 5 ans après le carton de sa mixtape "A7" qui l'avait révélé. Le personnage, la manière de mettre en scène le story-telling, tout ça semble avoir pris une dimension encore plus grande après la sortie de "Julius" et le concept mafieux autour de l'album. Mais même si "Rooftop" était déjà porté par le clip très efficace de "R.A.C.", SCH n'a visiblement pas fini d'exploiter ce projet.

C'est en tout cas ce que semble révéler un bref teaser dévoilé par SCH sur ses réseaux sociaux. Le rappeur a partagé un court extrait vidéo dans laquelle plusieurs séquences de vie de rue s'enchaînent très rapidement, le tout avec une légende assez claire : "Jeudi 17:00", en rajoutant un emoji parapluie. On ne sait pas à quoi il fait référence, peut-être à une de ses punchlines dans "Cervelle", l'intro du projet : "Ils vont manger des pommes au paradis, Du sang tombe sur mon parapluie". Réponse à ce mystère demain à 17h donc !

Un clip qui sera probablement très travaillé par le rappeur et ses équipes, qui mettent un soin tout particulier à proposer des visuels innovants et aboutis. Autre bonne nouvelle pour SCH et ses fans, le rappeur sera probablement en tournée cet été en compagnie de Hamza, avec qui ils ont collaboré sur "HS".