The Weeknd : la cover et la date de son nouvel album enfin révélé !

Plus qu'un mois avant de découvrir son nouveau projet...

Après nous avoir teasé pendant des siècles et des mois, The Weeknd lâche enfin la date de son nouveau projet. Voici tous les détails du nouvel album.

Fin du suspense. The Weeknd a enfin donné toutes les informations concernant le projet sur lequel il bosse depuis près de deux ans ! Le week-end dernier (sans mauvais jeu de mot), le chanteur canadien nous avait offert une petite vidéo teasing via Instagram pour nous donner le nom du projet : "After Hours". Un album qui s'annonce "dark" et mélancolique si on se fit à l'atmosphère qu'inspire le packaging. Rouge, noir, voiture de sport en pleine nuit, l'artiste est fidèle à lui-même. Avant les fêtes de noel, on avait le droit à deux sons : l'un assez sombre "Heartless", l'autre plus dansant "Blinding Light". Depuis l'artiste qui a récemment souffler sa trentième bougie nous avait promis un nouveau son mardi soir : il a tenu promesse ! La pépite "After Hours" est disponible partout (Apple Music, Spotify...).

The Weeknd n'a qu'une parole ! Il a révélé le titre du projet et la pochette officielle quelques heures avant l'arrivée du titre "After Hours" qui se placera à la 13ème place de son album. L'artiste révèle très peu de détails quant à ce projet mais on sait qu'il traitera principalement de ses déceptions amoureuses. En l'espace de quatre ans, il a connu deux relations amoureuses très médiatisées qui se sont mal terminées...

"La Cover de l"Album (Nouveau son dispo ce soir)"

Le projet sortira le 20 mars prochain ! "After Hours" marquera son premier album depuis "Starboy" en 2016. Une longue absence qui se doit d'être à la hauteur des attentes de sa "Fan Base".