Qui est Dave, le rappeur primé aux Brit Awards ?

Avec son album engagé le rappeur Dave remporte tout aux Brit Awards.

Le rappeur Dave a été récompensé lors de la 40e édition des Brit Awards pour son album engagé "Psychodrama". Ce dernier dénonce un racisme institutionnalisé.

Ce mardi 18 février s’est déroulée la 40e édition des Brit Awards. Et un nom sortait de toutes les bouches : Dave. C’est bien simple, le rappeur britannique est le grand winner de cette soirée. Il a remporté la récompense très prisée du "meilleur album britannique" avec son opus engagé "Psychodrama", sorti le 8 mars 2019.

Dans un silence profond, sur une scène complètement noire, face à son piano, Dave a mis tout le monde d’accord. Il a interprété "Black", un de ses sons forts de "Psychodrama". Les mots sont puissants, percutants, touchants. Dans son titre il dénonce une multitude de choses. Il accuse par exemple le Premier ministre Boris Johnson de racisme, il rappe : "C'est raciste, qu'on sente ou non que c'est raciste/La vérité est que notre Premier ministre est un vrai raciste". Il oppose aussi "la façon dont les nouvelles traitent Kate par rapport à la façon dont ils ont traité Meghan". Sa performance a engendré une standing ovation.

La concurrence était rude pourtant. Face à lui se trouvaient le chanteur écossais Lewis Capaldi, l’ex membre des One Direction Harry Styles, Stormzy, et Michael Kiwanuka. Pas de quoi effrayer Dave en tout cas. Agé de 21 ans seulement, il a déjà à son actif deux EP "Six Paths" (2016) et "Game Over" (2017). Ainsi qu’un album, le fameux "Psychodrama", lâché en 2019. C’est un opus engagé qui dénonce le racisme à qui on donne un aspect officiel et légal. Un thème qui est plus que jamais au centre des discussions dans notre société.

Dave a de beaux jours devant lui... C'est une pépite à suivre.