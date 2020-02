Pour Tyler, The Creator Odd Future ne se reformera pas !

Tyler, The Creator s'est ouvert sur la possibilité d'un nouveau projet d’Odd Future. S'adressant à un fan alors qu'il était à Londres pour la série Creative All Star de Converse, l'auteur de "IGOR" était assez certain que cela ne se produirait pas.

"Il y a neuf chances sur sept que non", a déclaré Tyler dans une vidéo publiée par le fan sur Reddit. "Je serais ouvert à cela, mais je pense que tout le monde est un peu passé à autre chose. Je pense que certaines personnes se basent sur la nostalgie plutôt que de se dire: ‘Serait-ce vraiment bon?’ Comme, nous n'avons pas toujours besoin d'un Bad Boys 5. Même si j'aime le dernier".

Il a continué à expliquer qu'il ne pensait pas qu’Odd Future avait atteint son plein potentiel dans leurs versions précédentes. Il a ajouté: "Honnêtement, les tracks de OF n'étaient pas si bons. C'était juste un moment amusant, mais musicalement, c'eétait en mode ‘Euh, j'aurais pu faire mieux’. Je ne sais pas si les styles s’intégreront mieux maintenant pour une bonne cohésion. Personne ne se dit, ‘Oh, c'est une bonne idée’. Mais, qui sait, cela pourrait changer dans six semaines".

Odd Future Wolf Gang Kill Them All, communément appelé OFWGKTA ou simplement Odd Future, a été formé par Tyler, Hodgy Beats, Left Brain, Casey Veggies, Matt Martians, Pyramid Vritra et Jasper Dolphin. Le collectif comprenait également des gens comme Earl Sweatshirt, Syd of The Internet, Mike G, Na-Kel Smith, Domo Genesis et Frank Ocean. Le groupe a sorti deux mixtapes, un album studio et un album de compilation, dont la dernière sortie remonte à 2012.