Lil Pump plaisantait à propos de sa retraite

Lil Pump avait annoncé sa retraite, il revient sur ses propos.

La semaine dernière, Lil Pump annonçait sur ses réseaux sociaux qu’il allait prendre sa retraite. Aujourd’hui, il revient sur ses propos. Tout ceci serait en réalité une grosse blague.



Lil Pump a rendu fou ses abonnées et fans la semaine dernière. L’auteur de "Harverd Dropout" a balancé sur sa story Instagram une nouvelle qui a fait parler. Il a décidé de prendre sa retraite. Il a dit qu'il en avait fini avec la musique. Mais pas de panique les gars, c'est une blague. Le rappeur est revenu sur ses déclarations. Tout le monde peut souffler.



C’est sur ses réseaux qu’il a avoué que c’était faux. Non, Lil Pump ne va pas prendre sa retraite. Il reste bel et bien dans le game. Il a publié une vidéo qu’il a fait sur Tiktok sur son Instagram. En légende ? "JE SUIS DE RETOUR ! CA C’EST POUR MES AMIS LATINOS ON VA TOUT CASSER. QUAND EST-CE QUE VOUS VOULEZ QUE JE LE SORTE ?".

En même temps pourquoi vouloir arrêter sa carrière comme ça, d'un coup ? Cette année il a cartonné. Il faut savoir qu’il y a à peine trois mois, il se présentait comme le rappeur le plus en vogue de la planète. Lil Pump rejoint donc les membres de la longue liste des rappeurs qui ont annoncé leur retraite sur un coup de tête avant de revenir rapidement sur leur décision. Madame Nicki Minaj nous avait aussi fait le coup il y a quelques temps. Ils sont d'ailleurs accusés de faire un coup de com' souvent.

Vous en pensez quoi ?