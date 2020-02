Dortmund et DJ Snake, supporter du PSG, se taclent sur Twitter !

Demain soir, l’équipe du PSG affrontera le Borussia Dortmund au Signal Iduna Park dans le cadre des 1/8èmes de finale de la ligue des Champions, un match décisif dans la quête de l’une des coupes les plus prisées d’Europe. William Sami Étienne Grigahcine , de son vrai nom, est un grand fan du Paris Saint-Germain depuis son plus jeune âge, c’est donc sur Twitter que le producteur a tenu à régler ses comptes face aux détracteurs de l’équipe.

Le community manager du BVB, à son tour, a délicatement taclé l’auteur du tube "Loco Contigo" : "On fait de la bonne musique", avec en description une vidéo des supporters allemands reprenant le tube "You Will Never Walk Alone".