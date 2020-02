Eminem : "Rap God" dépasse le milliard de vues !

L'artiste n'a pas fini de nous surprendre...

Eminem est l'artiste de ce début d'année. Après avoir battu des records de ventes et de classifications avec son nouveau projet "Music To Be Murdered By", le rappeur peut se féliciter d'avoir dépassé le milliard de vues sur YouTube ! Explications.

Eminem is back ! Et la chance lui sourit. En sortant son dernier album, le rappeur s'est retrouvé numéro 1 du classement US le plus prestigieux : les billboard 200. Ainsi, le "Slim Shady" s'inscrit dans l'histoire du rap US en étant le premier artiste a être numéro 1 pour la dixième fois consécutive. Le rappeur a également été invité à performer sur la scène des Oscars dimanche dernier. Il a repris son mémorable "Lose Yourself" du film "8 Miles" qui lui avait valu une récompense en 2003. Bref, vous l'aurez compris, le rappeur passe un très bon début d'année ! Et ça n'est pas terminé...

Sorti en novembre 2013, le son "Rap God" vient d'atteindre le milliard de vues sur YouTube ce qui permet à son album "The Marshall Mathers IP" de devenir multi-platine ! Incroyable.

Ça n'est pas la première fois qu'Eminem atteint le milliard de vues ! Son titre "Not Afraid" en 2010 avait atteint 1,3 milliard de vues. Mais c'est aussi le son planète-terre avec Rihanna, "Love The Way You Lie", qui a fait des milliards de clics. Le seul titre américain au-dessous des records du Slim Shady est celui de Wiz Khalifa avec le titre "See You Again". Un titre en hommage à l'acteur du film "Fast & Farious", Paul Walker décédé d'un accident de voiture.