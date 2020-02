Laylow : la tracklist, la cover et la date de sortie de "Trinity"

Laylow vient de révéler toutes les informations concernant son album "Trinity" tant attendu : la cover, la date de sortie et la tracklist.

Laylow sait qu'il est attendu au tournant pour 2020. Avec son rap underground un peu avant-gardiste, il a réussi à faire grossir sa fanbase, ainsi que l'attente à la sortie de chacun de ses sons ou de ses projets. Car le rappeur a quelque chose de particulier. Il fait partie de ceux qui influencent le game français dans l'ombre, sans trop de reconnaissance, si ce n'est de la part des rappeurs qui s'inspirent d'eux ou de quelques médias spécialisés. Cette année, l'artiste de Toulouse a prévu de sortir un nouvel album nommé "Trinity". Il nous en dévoile un peu plus aujourd'hui.

Un nouvel album, mais surtout le premier véritable album de Laylow, les oeuvres précédentes n'étant que des mixtapes ou des EP. Un peu de pression donc du côté de l'artiste qui se livre sur la publication Instagram, dans laquelle il dévoile la cover, la date de sortie et la tracklist de l'album. "Trinity" arrivera le 28 février prochain, et il comptera 16 titres, dont plusieurs featurings : Alpha Wann, S.Pri Noir, Jok'Air et Lomepal pour les plus connus. Le rappeur sera donc bien accompagné avec une belle diversité d'univers musicaux.

Le projet sera disponible en version physique, avec un look assez futuriste et sombre mais en petite quantité. Car n'oublions pas que Laylow est un artiste indépendant et que la fabrication d'un disque peut se révéler coûteuse.