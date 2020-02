Hatik dévoile la tracklist de "Chaise Pliante 2" !

Hatik sera bientôt de retour dans les bacs avec "Chaise Pliante 2".

Hatik s'apprête à tout casser en 2020, après une année 2019 remplie de succès pour lui. On a pu le voir en interview chez Clique et son projet "Chaise Pliante 1" a été une vraie réussite. Il a même continué à brûler le micro avec plusieurs freestyles ou morceaux inédits, preuve que le rappeur du 78 en a encore sous la semelle. Il a d'ailleurs prévu de sortir la suite de son projet, "Chaise Pliante 2", qui arrive le 6 Mars prochain. Une date dévoilée sur les réseaux sociaux en même temps que le premier extrait de la mixtape, "Benzo".

WESH LES COPAINS !!!



Le 6 Mars retrouvez ma nouvelle mixtape CHAISE PLIANTE 2 avec en feat @HornetLaPeuf @jok_daddy @Medinrecords @paky ????????????



PRÉCOMMANDE DISPONIBLE !

Et la précommande : pack spécial alors foncez dessus pcq y'en a en quantités limitées ????



RDV LE 6 MARS ❤️

Un morceau où le rappeur sort un peu de la zone de confort qu'on lui connaissait l'année dernière, rien de tel pour teaser un projet. Aujourd'hui Hatik a décidé de dévoiler l'intégralité de la tracklist. On y trouvera 16 titres, dont 4 featurings : un avec Hornet La Frappe, un autre avec Paky, puis Jok'air, et Médine pour finir. De gros noms, on sent que l'artiste est validé par une bonne partie de la sphère du rap.

Mieux, ces noms n'ont pas grand chose à voir entre eux musicalement, on espère donc qu'Hatik en profitera pour explorer plein d'univers différents et nous montrer encore plus ce qu'il sait faire. On vous met la tracklist intégrale juste en dessous.