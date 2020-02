Eminem : Big Daddy Kane pense qu'il est le Kobe Bryant du hip hop !

Eminem est toujours au coeur de la polémique

Les débats pour savoir qui est le meilleur rappeur étaient d'habitude réservés aux fans, pas aux rappeurs eux-mêmes ou à la presse. Mais depuis quelques semaines on assiste à une déferlante des fans d'Eminem en opération reconquête, qui veulent faire admettre à tout le monde que leur chouchou est le meilleur rappeur de tous les temps. Les artistes s'y mettent aussi, prenant position, s'insultant entre eux même parfois. Aujourd'hui, c'est au tour du légendaire Big Daddy Kane de donner son avis sur la question, en espérant que le débat soit clos une fois pour toute...

Pour lui Eminem n'est pas le plus grand rappeur de l'histoire du rap US, mais il reste très élogieux en disant que "Eminem est le Kobe Bryant du hip hop". Il considère tout de même Kobe comme "l'un des meilleurs de toute la NBA", ce qui reste un beau lot de consommation pour Slim Shady. Mais qui prendrait alors la place de Michael Jordan, légende parmi les légendes, dans l'histoire de notre rap ? A cette question, Big Daddy Kane répond de manière moins affirmative.

Il précise que c'est la manière dont Jay-Z se voit lui-même et c'est comme ça qu'il se surnomme. Il est vrai que si on regarde pas seulement les ventes, mais la longévité et l'influence dans la musique, Jigga est entièrement en droit de réclamer le trône du rap US. Même s'il sait que sans les décès prématurés de Tupac et Notorious BIG, cette place de numéro 1 aurait été beaucoup plus difficile à prendre quand on regarde le charisme et l'aura des deux légendes.