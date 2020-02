50 Cent répond aux attaques de Nick Cannon !

Le beef entre Eminem et Nick Cannon est tristement célèbre. Mais récemment, l'hôte de Wild 'N Out s’est aussi attaqué 50 Cent.

Lors d’une apparition dans l’émission The Breakfast Club, Fifty a commenté la querelle entre Cannon et Em, on lui a demandé s'il avait conseillé son ami de longue date de ne pas répondre à l’ex-mari de Mariah Carey : "Em, il va faire du battage médiatique si tu commences à le défier de cette façon, parce qu’il vient de ce format, le battle. Ils l'ont en fait placé dans un espace où il est le plus à l'aise quand ils l'attaquent".

Les animateurs de radio ont également évoqué le récent morceau de Cannon "Used to Look Up to You". Alors que beaucoup pensaient que la chanson parlait d'Eminem, Cannon a révélé plus tard sur VladTV que le morceau était destiné à 50.

"Je ne répondrais jamais à cela", a déclaré Fif au Breakfast Club. "Cannon est un ringard légendaire. Il le sera pour toujours et il l’est depuis le tout début".

Tout le monde était d'accord pour dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi Cannon est si passionné par le rap. "Tu crains, mon frère", a déclaré 50. "Je vais juste te dire la vérité. Il n'y a jamais un moment où t’as dit quelque chose et nous nous sommes dit ‘Ooh, punchlines’ ".

Bien qu'il soit loin d'être impressionné par son rap, 50 a dit que Cannon est un meilleur acteur. Lorsqu'on lui a demandé s'il le lancerait pour Power Book, le rappeur a dit qu'il le ferait s'il faisait du bon travail et félicitait Cannon pour sa performance dans Drumline. En janvier, Cannon a sorti une mixtape intitulée "The Miseducation of the Negro You Love to Hate", où "Used To Look Up To You" apparaît. En parlant avec VladTV, Cannon a confirmé que la piste "Know What It Is" est "plus pour 50 et beaucoup de ces autres rappeurs".

50 a également abordé son beeff avec DJ Khaled. "Il fait partie de ceux-là, je ne le calcule pas", a déclaré Fif. Curtis Jackson et Khaled étaient récemment à proximité de Miami, lorsqu'ils se sont produits lors d'un concert pré-Super Bowl, qui avait été organisé par Fat Joe.

"Joe sait comment équilibrer ce qui se passe", a déclaré Fif. "Alors il va dire: ‘Yo, ça va? Ok reste ici. Je vais voir Khaled et le faire sortir d'ici’ Joe sait que s'ils me mettent cette énergie, alors je vais y répondre, je ne vais pas attendre jusqu'à demain”. Cependant, le producteur de Power a déclaré “ne pas avoir de problèmes avec Khaled".

En tant qu’homme d’affaire invétéré, 50 Cent n’entre pas dans les beefs qui ne valent pas le coup.