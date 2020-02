Lil Pump annonce sa retraite !

Lil Pump semble vouloir quitter le rap game ! Jeudi, l’auteur de "Harverd Dropout" a balancé la news dans sa story Instagram et a écrit qu'il en avait fini avec la musique. Il n'a pas donné d'autres détails sur son projet de retraite, mais sa légende seule est assez explicite.

"J'en ai terminé avec la musique, j'arrête ...", a écrit Pump dans son story, qui comprend une image de lui-même et de sa montre.

Pourtant, tout se passait bien pour Pump, il y a à peine trois mois, le lauréat du XXL Freshman 2018 se présentait comme le rappeur le plus en vogue de la planète. Il a été accueilli par une marée de fans quand il est monté sur scène au Rolling Loud à Los Angeles et a rendu hommage à son défunt ami Juice Wrld. Il a même aidé les sans-abri en distribuant de la nourriture et des vêtements sur Skid Row pendant les vacances.

Pump semble prêt à arrêter ! Mis à part la récente collaboration qu'il a faite avec El Afla l'année dernière, le jeune homme de 19 ans a été occupé par d'autres projets en dehors de la musique.

En 2019, Pump est devenu le visage d'une société de cannabis appelée Smoke Unhappy. Pump aurait rejoint l'équipe pour servir de visage à la marque et de testeur de produit officiel. L’auteur de "Gucci Gang" travaille également avec la marque en proposant ses propres idées créatives et marketing.