J.Cole annonce un partenariat avec Puma !

J. Cole s'est associé à Puma. Aujourd’hui, Cole et la marque de vêtements de sport ont annoncé un partenariat pluriannuel avec le rappeur primé aux Grammy Awards. L'annonce complète sera accompagnée d'un court-métrage créé et co-réalisé par Cole qui sera diffusé lors du match des NBA All-Star 2020 dimanche 16 février.

Pour sa part, Cole a fait la grande révélation à travers un tweet, "J’imagine cela depuis 10 ans. C’est le moment. @PUMA The DREAMER", écrit-il sur Twitter.

Dans un communiqué, le directeur mondial de la marque et du marketing de Puma, Adam Petrick, a expliqué pourquoi ils avaient choisi de travailler avec Cole et à quel point ils prévoyaient de l'avoir dans la marque :

"Notre partenariat avec Cole est profondément enraciné", a déclaré Petrick. "Cole est impliqué dans la création de produits, les campagnes de marketing et l'orientation culturelle. Il va être un acteur clé dans bon nombre des activités que nous entreprenons chez PUMA à l'avenir et nous sommes enthousiaste à l'idée de travailler avec lui non seulement au niveau des produits, mais encore plus important en tant que l'un de nos athlètes. Cole est à l'intersection de la musique et du sport et représente tout ce que PUMA représente en tant que marque".

La sortie de la nouvelle sneaker Hoops de Puma, la Sky Dreamer, a également accompagné l'annonce. La sneaker est un peu une version réinventée du Sky LX utilisé dans le basket-ball dans les années 1980, avec le logo Dreamville de Cole dessus. Selon un communiqué de presse, le Sky Dreamer "est le premier de nombreux produits Hoops dans lesquels Cole sera impliqué avant de balancer ses propres chaussures et vêtements Dreamer à venir plus tard cette année avec PUMA".

Le Sky Dreamer est désormais en vente pour le prix de 130 $.