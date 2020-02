JuL : Déjà de retour avec un nouvel album ?

Le rappeur aurait déjà des petites pépites de prêtes...

L'homme qui lâche des albums plus rapidement que son ombre serait déjà de retour ! En décembre dernier, JuL nous avait sorti un double album baptisé "C'est Pas Des Lol". Malgré les 38 titres, les fans du marseillais ne sont pas rassasiés. Ça tombe bien : le rappeur serait déjà de retour...

En lâchant son double album le 5 décembre dernier, JuL s'est véritablement inscrit dans la liste des rappeurs français les plus productifs et les plus emblématiques de ces dernières années. D'inspiration marseillaise, JuL ne fait rien comme les autres ! Pour teaser ce gros projet, peu de promo mais beaucoup de communication avec ses fans en parallèle. L'artiste partageait plusieurs vidéos sur sa chaine YouTube officielle pour nous présenter chaque titre du nouveau projet. Et le JuL avait raison, cet album c'était "De la frappe, frappe, frappe" ! Alors pourquoi pas recommencer ?

Le rappeur marseillais nous a habitué à sortir au moins deux albums par an. Nous sommes en plein mois de février, JuL semble prêt. Peu actif sur les réseaux sociaux, l'artiste vient de poster un petit message : "C'est bon vous avez bien dégusté l'album "C'est pas des lol" ?"

Une manière d'annoncer qu'on peut passer à autre chose dans les semaines qui vont suivre ? JuL avait déjà annoncé au média "KonBini" qu'il était sur la préparation d'un nouveau projet. Après avoir travaillé avec Jimmy Sax, l'un des plus gros saxophoniste du monde, le rappeur bosserait sur d'autres sonorités. Quand beaucoup critiquent l'univers de JuL, d'autres y voient un futuriste ! Le marseillais aime mélanger différentes sonorités, la preuve : il a décidé d'utiliser cette fois des sons de cloches qu'on peut entendre dans les églises !

"Le prochain instrument que je vais vous sortir, je vais essayer d'aller le chercher. Ce sont des cloches, en forme de coupole qui s'appellent le pan de main et d'autres instruments aussi. Peut-être des violonistes, je vais trouver une dinguerie. Toujours du neuf !" Autant dire, que JuL a une manière bien singulière de travailler. Alors : Pure folie ou génie incompris ? A vous d'en juger.

En attendant, son art est plus que validé dans le rap game ! Heuss l'Enfoiré lui a proposé le featuring "Moulaga", numéro 1 des Charts. Mister V lui, l'a invité sur le son "Pirelli". Une tuerie.