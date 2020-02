Gucci Mane a 40 ans : voici ses 5 meilleurs titres !

Pour fêter dignement le 40e anniversaire du rappeur d’Atlanta, voici la liste de ses 5 titres incontournables.

Gucci Mane a soufflé ce mardi 12 février sa 40e bougie, l'occasion parfaite pour Générations de revenir sur une des plus grandes légendes d'Atlanta. Celui qui a inspiré une grande partie de la scène trap de la nouvelle génération méritait donc bien une petite liste, non exhaustive, des meilleurs titres de sa carrière.

1. "FREAKY GIRL" (2006)

Avec son titre "Freaky Girl", l'artiste sort clairement du lot à l’époque. Un titre qui sonne un peu différemment de ce que peut proposer le rap US au même moment, ce qui permet à Gucci Mane de se positionner immédiatement comme un grand. Le titre se hisse à la 12e place des Hot Rap Tracks, la 19e des Hot RnB/Hip-Hop Songs, et la 62e du Hot 100. Un morceau qui lui permet de balayer la concurrence et qui aura même le droit à son remix avec comme invités d'honneurs Ludacris et Lil' Kim. Ce titre sera d'ailleurs disponible sur l'album "Back to the Trap House" publié en 2007.



2. "I GET THE BAG" FT. MIGOS (2017)

Forcément, on ne pouvait pas passer à côté d'un morceau comme "I Get The Bag" en collaboration avec les Migos. Le clip publié mi-août 2017 séduit assez rapidement les fans. Dans un visuel épuré et simple, on retrouve le groupe d'Atlanta avec La Flare au plein milieu d'une énorme villa, entourés de femmes toutes plus jolies les unes que les autres. Si vous aussi vous avez envie de replonger quelques années en arrière pour balancer quelques liasses au plein milieu de votre salon, le clip du morceau est disponible juste en-dessous. Avis aux amateurs !

3. "LEMONADE" (2009)

Clairement, ce n'est pas un choix du cœur mais bien un énorme hit que Gucci a réussi à balancer avec son titre "Lemonade". Dans un clip simple, le rappeur met en avant son penchant pour la couleur jaune, avec un outfit ainsi qu'une Lamborghini . C'était d'ailleurs à l'époque le troisième single publié par Gucci afin de teaser son sixième album studio, "The State vs Radric Davis". Et pour tous ceux qui écoutent vraiment Générations tous les jours assidûment, la prod de ce banger risque de vous rappeler quelque chose... vous l'avez ?

4. "FIRST DAY OUT THA FEDS" (2016)

Après avoir passé les trois dernières années de sa vie en prison pour détention d'arme à feu, Gucci est revenu en 2016, dès le lendemain de sa libération, avec un nouveau titre qui avait fait beaucoup parler de lui. Dans "First Day Out Tha Feds", le rappeur semble avoir abandonné pas mal de ses vices et anciennes addictions pour laisser place à une nouvelle vie, bien plus saine. Un titre qui fait écho à un autre, "First Day Out" sorti en 2010 après que le rappeur ait passé quelque temps en prison... Eh oui, la prison et Gucci Mane ont longtemps été une longue histoire d'amour, mais tout cela nous semble bien loin aujourd'hui.

5. "BLACK BEATTLES" FT. RAE SREMMURD (2016)

Pour terminer ce classement, il fallait absolument que nous parlions du morceau "Black Beatles." Même s’il n'est que l'invité de ce morceau, il est très important pour lui avec plus de 775 millions de vues à l'heure actuelle sur le clip d'un morceau devenu viral grâce au "Mannequin Challenge", challenge dans lequel les personnes devaient se filmer sans bouger alors que le son démarrait en fond. Un gros classique que tout le monde connaît. NBA YoungBoy avec son titre "Make No Sence", a fait un réel hommage à l'un des rappeurs les plus influents de sa génération.

