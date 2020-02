SCH et Hamza sur la même scène ?

SCH et Hamza pourrait bien monter ensemble sur scène cet été !

Le rap belge a connu en quelques années un succès fulgurant, avec des grosses têtes d'affiche, de très beaux chiffres de vente, et surtout, une véritable influence. Et si on devait citer un des rappeurs belges les plus influents du moment, on nommerait sans hésiter Hamza, qui a apporté une identité artistique unique avec sa musique.

Hamza se démarque avec son utilisation de l'autotune et son Rap / RnB hyper cru, egotripé et street, mais aussi, avec un vrai côté lover. La plume belge a été hyper-productive l’année dernière, en effet, il nous a offert deux projets, "Paradise" et "Santa Sauce 2", en seulement quelques mois.