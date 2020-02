Lil Wayne a eu plus de titres au Billboard qu'Elvis !

Nouveau record pour le rappeur de la Nouvelle Orléans...

Lil Wayne continue d’impressionner du haut de ses 37 ans ! Le rappeur rentre un peu plus dans l’histoire grâce à son nouvel album, "Funeral", dont plusieurs morceaux viennent de rentrer dans le top du Billboard Hot 100, le célèbre classement du magazine musical.

Quatre morceaux de son nouveau projet qui intègrent directement le top 100, ce qui permet au rappeur de la Nouvelle Orléans de dépasser le nombre de titres d’Elvis Presley qui ont su se hisser dans les quarante premières places.

"Data" se classe à la 88eme place, "Mama Mia" juste devant à la 87eme. En remontant un peu dans les charts, le titre "Mahogany" se classe à la 61eme et une trentaine de places devant, à la 33eme, le morceau "I Do It" en featuring avec Big Sean et Lil Baby clôture la liste.

Et c’est ce dernier qui nous intéresse puisqu’il permet à Weezy de dépasser une des plus grandes stars de son époque : Elvis Presley. C’est le 82e morceau de l’artiste qui se classe dans les quarante premières places du classement. Il devient donc le second artiste de l’histoire à pouvoir se vanter d’une telle performance, juste derrière son ancien pote de Young Money : Drake.

Dans toute sa longue carrière, c’est en tout 167 morceaux dans cette même playlist. Il reste cependant toujours derrière Drake et le casting de Glee, qui comptabilisent eux deux 207 titres.

La semaine passée a été agité pour Lil Wayne ! Son dernier projet "Funeral" est entré lui aussi dans le Billboard 200 charts avec 140 000 albums vendus sur les plateformes et 38 000 en physique. En tout c’est 134 millions de streams en quelques jours seulement…

Son album est toujours disponible sur toutes les plateformes, en attendant on espère pour lui qu’il continuera à bruler tous les records…