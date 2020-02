L'album de A Boogie Wit Da Hoodie sortira pour la Saint-Valentin !

A Boogie Wit Da Hoodie se prépare à publier la suite de "Hoodie SZN" juste à temps pour la Saint-Valentin.

Lundi 10 février, le rappeur de Highbridge a surpris les fans sur Instagram en dévoilant la date de sortie de son troisième album studio "Artist 2.0". L’auteur de "Look Back at It" a mis en ligne une compilation vidéo de divers concerts dans lesquels il a joué récemment. Entre les scènes de shows et de sa marée de fans l'acclamant, nous voyons une voiture traverser les tunnels et les ponts de la ville de New-York. Vers la fin, la date de sortie de son nouvel album apparaît.



"ARTIST 2.0. 14/02. JOUR DE LA SAINT-VALENTIN", a écrit Boogie dans la légende de la vidéo.

La sortie intervient après que le fondateur de Highbridge the Label ait sorti quelques morceaux pour lancer la nouvelle année. Vers la fin janvier, Boogie a livré sa nouvelle chanson "King of My City". Avant cela, le natif de New York avait également sorti son banger "Reply" avec Lil Uzi Vert.

Jeudi 5 février, il a partagé la couverture animée du projet à venir avec la légende : "Art. L'expression de la créativité et de l'imagination, produisant des œuvres à apprécier principalement pour leur beauté ou leur pouvoir émotionnel ... Album sur le chemin! Désolé pour l'attente".

L'arrivée du nouvel album de A Boogie signifie que son break prévu avec le game approche à grands pas. En novembre 2019, le signataire d'Atlantic Records a révélé qu'il voulait prendre un peu de temps pour lui après la sortie de "Artist 2.0".

"Ce pourrait être mon dernier projet avant un certain moment", a expliqué A Boogie. "Je veux faire une pause dans la musique après la fin de la tournée Artist 2.0. Il y a beaucoup de choses que je veux faire dans la vie et ça va trop vite pour que je me concentre sur tout à la fois. Mais je ne laisserai jamais tomber mes fans".

RDV vendredi pour écouter "Artist 2.0"...