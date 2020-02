Maes au Zenith de Paris !

Maes va donner un énorme concert au Zenith de Paris fin 2020 !

Maes est au top de la vague en ce moment, même si on est quasiment certain qu'il est loin d'avoir tout montré de ce qu'il sait faire. Avec "Les Derniers Salopards", son nouvel album sorti en janvier 2020, il a déjà rapporté un disque d'or, et se dirige vers un platine qui est peut être déjà tombé à l'heure où nous parlons, puisque l'album compte déjà 3 singles d'or. Une performance pas surprenante quand on connaît les facilités du Sevranais derrière le micro, mais qui va désormais lui ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles possibilités.

Comme celle par exemple de multiplier les dates de concert, dans des salles de plus en plus grosses, ou encore même des festivals. Et en parlant de concert, Maes vient justement d'annoncer sur son compte Instagram une nouvelle date à Paris, au Zenith précisément, le 28 octobre 2020. Sa première date à l'Olympia, le 10 avril, était déjà archi-complète, et on a aucun doute sur le fait que Maes peut largement remplir deux fois une salle parisienne dans l'année, avec sa notoriété grandissante.

La prochaine date de la tournée est à Saint-Etienne, le 22 février, et elle se terminera en apothéose au Zenith de Paris, la dernière date. 13 concerts dans toute la France, répartis sur 9 mois, avec en plus de ça des showcases ou des festivals : ça va charbonner fort pendant tout 2020 pour Maes et sa team !