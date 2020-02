Booba ne sortira plus de projets physiques !

Booba a dévoilé une sacrée information au sujet de son prochain album !

Depuis qu'il a été contraint de s'exiler loin d'Instagram, trouvant refuge sur Twitter, Booba a été obligé de s'adapter à ce nouveau mode de communication. Ca ne lui a pas pris beaucoup de temps, même s'il continue d'émettre certains reproches au réseau qu'il surnomme "L'oiseau Bleu", ou encore "Le Fucking Blue Bird". S'il n'a donc rien perdu de son humour, il a également profité de son arrivée sur Twitter pour se mettre dans des groupes de discussion avec certains fans, et discute avec eux parfois. Et aujourd'hui, il a lâché une sacrée information.

En effet, dans une capture d'écran de la conversation, Booba a annoncé que "Trône" était son dernier album qui à être sorti en version physique. Et donc que son prochain projet serait disponible uniquement en streaming, sur les plateformes que vous connaissez déjà. A moins que Booba se serve de cette occasion pour rameuter du monde sur une nouvelle plateforme de streaming lancée par lui, après tout, on ne sait jamais avec le Duc, il a l'habitude de voir les choses en grand, et il n'a jamais caché son admiration pour Jay-Z, qui a lui-même lancé Tidal aux USA.

Quoiqu'il en soit, le prochain album solo de Booba, son dixième, ne sera donc pas disponible à la FNAC ou dans vos disquaires. Quand il vous disait qu'il était dans le futur...