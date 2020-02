Rihanna travaille avec Pharrell Williams pour "R9"

Rihanna va passer la Saint-Valentin à bosser en studio avec Pharrell Williams !

Rihanna a fait une très grande nouvelle. Elle a confié qu'elle allait bosser prochainement avec Pharrell Williams pour son nouvel album "R9". Elle passera d’ailleurs la Saint-Valentin à charbonner avec lui en studio.

Vous le savez, Rihanna est en pleine préparation de son nouvel album. On a pas trop d’infos dessus, on connait juste le titre : "R9". Sauf qu’elle a enfin livré un petit indice sur son nouveau bijou. Elle va collaborer avec le grand et l’unique Pharrell Williams. Ils vont taffer ensemble le jour de la Saint-Valentin en plus.

"D’accord, je vais vous le dire. C’est Pharrell", c’est la phrase prononcée par Riri qui a fait bouilloner ses fans et le rap game. La working girl prépare du lourd avec son compère. Il fera partie de son nouvel album. Et c’est à l'occasion d'une fête qui célébrait sa nouvelle collection Fenty et l'inauguration d’un pop-up store à New York qu’elle a lâché l’info exclusive aux journalistes. En même temps ils lui ont demandé ses plans pour le 14 février, jour des amoureux. Ils n’ont pas compris qu’elle était célibataire ? C'est pas plus mal, maintenant elle se consacre davantage à ses projets. Elle va d’ailleurs passer cette Saint-Valentin en studio avec Pharrell.

Il faut savoir que ça fait longtemps qu’elle voulait travailler avec l’interprète de "Happy". Avant de capituler et de nous dire son identité elle avait expliqué : "Je ne peux pas dire avec qui je travaille, mais c’est quelqu’un avec qui je voulais travailler depuis longtemps".

Depuis son dernier album "Anti", sorti en 2016, Rihanna n'est plus réapparue dans les bacs. On attend donc son nouveau projet plus que jamais.