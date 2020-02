Niska et Damso ont dépassé le million d'albums vendus !

Niska et Damso sont officiellement deux gros poids lourds de l'industrie.

Le rap français a pris une nouvelle envergure, notamment grâce au streaming. Alors qu'à la fin des années 2000, les ventes de rap étaient un peu au ralenti, avec notamment la concurrence du téléchargement illégal, les années 2010 ont été elles synonymes de nouveaux records, ainsi que du culte de la première semaine. Les chiffres ont désormais pris énormément de place, et chaque artiste est scruté en fonction de ses résultats dans les bacs, ce qui n'est pas toujours une bonne chose. Mais s'il y a bien deux rappeurs qui, à ce jeu là, s'en tirent bien, c'est Niska et Damso !

???? Niska dépasse la barre des 1 million d’albums vendus en carrière ! pic.twitter.com/e3GnoBaaQk — Midi/Minuit ???? (@midiminuit__) February 8, 2020

En effet, les deux artistes viennent de dépasser le million d'albums vendus en carrière, le tout en seulement 4 ans d'activité. Niska a réussi à faire un million de ventes en 4 projets, "Charo Life", "Zifukoro", "Commando" (diamant) et "Mr Sal". 4 projets en 4 ans, quatre certifications dont une de diamant, on peut dire que le Charo a su viser juste, et s'impose désormais comme une des vraies têtes d'affiche du game.

Damso, lui, a été encore plus chirurgical, avec le million atteint en seulement 3 projets, "Batterie Faible", "Ipséité" (Diamant) et "Lithopédion". Une performance qu'il a repartagée dans une de ses storys Instagram. On attend donc avec impatience de savoir à quel point Dems va tuer le game avec son prochain album, prévu pour cette année !