Gims va fêter ses 10 ans de carrière avec des invités prestigieux !

Gims a dévoilé les stars du Rap FR qui l'accompagneront pendant son "Décennie Tour".

Dix ans déjà, dix années que la Sexion D'Assaut a braqué le rap français, avec "L'Ecole des Points Vitaux", qui demeure un des projets les plus vendus (en physique) de ces dix dernières années. Gims, porte drapeau du groupe, qui s'est fait remarqué par sa capacité à alterner chant et kickage, est donc rapidement devenu une star de la musique française, grâce à un parcours en solo qui a fait pleuvoir les récompenses d'or, de platine, et même de Diamant, tant le chanteur / rappeur est influent. Et pour fêter ces dix ans au top, Gims a décidé d'organiser une énorme tournée.

Ca s'appellera le "Décennie Tour", et l'artiste a décidé de nous en dévoiler un peu plus. On sait par exemple que la tournée commencera le 6 Mars 2020 à Rouen, et qu'elle se terminera à Béziers le 17 juillet. Tout l'été sera donc rythmé par des concerts incroyables de Gims, accompagné par des invités très prestigieux. Car avec lui seront présents Kendji, Soprano, Alonzo, Vitaa, Slimane, Orelsan, SCH, Vegedream, Soolking, Heuss l'Enfoiré, et Gradur. Une liste d'invités à faire pâlir n'importe quel artiste, et même si on imagine qu'ils ne seront pas tous présents à toutes les dates, réussir à mobiliser toutes ces stars relève de l'exploit !

D'autant que d'autres invités seront bientôt dévoilés sur les réseaux sociaux, on vous tient au courant !