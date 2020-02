Lil Wayne numéro un avec "Funeral"

Avec "Funeral", Lil Wayne fait son entrée au top du Billboard 200.

Le 31 janvier dernier, Lil Wayne a lâché son nouveau petit bijou : "Funeral". Et l’album cartonne déjà ! Il a fait son entrée à la première place du top Billboard 200.



Ce dimanche 9 février, Billboard a livré son top. Et on peut dire qu’il a été très révélateur. Lil Wayne is back sur le podium. A la première place même ! Son nouvel album "Funeral" est une grande réussite. En une semaine, il y a eu plus de 139 000 ventres écoulées. Le nombre d’écoute ? 134 millions. Rien que ça.

En même temps, ce n’est pas très étonnant. Son album est vraiment riche. La tracklist est très complète. Au total on a plus de 24 sons. Et parmi ces pépites on a des titres avec des collaborations oufs. Il a bossé avec XXXtentacion, 2 Chainz, Takeoff, Lil Baby, Big Sean, The-Dream et plus encore… Il a su bien s’entourer.

En plus de ça, le rival de Pusha T est sorti de sa zone de confort. Il a voulu s'adapter aux styles d'aujourd'hui. Il avait confié à la radio de la Nouvelle-Orléans Q93.3 : "Ce qui est nouveau pour moi, c'est d'essayer de diffuser une musique qui ressemble un peu plus à la musique d'aujourd'hui". On peut dire que ça a marché.

Ca faisait quand même un an et demi que Lil Wayne nous faisait attendre pour avoir la suite de "Tha Carter V". Il faut savoir que l’opus "Funeral" est annoncé depuis pas mal de temps. L’année dernière précisément. Il devait être livré au même moment que la tournée de Lil Wayne avec Blink-182. L’artiste s’était justifié de ce retard et avait confié avoir déjà terminé d'enregistrer mais que certains morceaux n’étaient pas encore 100% finalisés.

Bravo à toi Lil ! On attend la suite, et on dirait que tu as encore de quoi faire...