Nicki Minaj : découvrez son nouveau personnage !

Nicki Minaj a présenté aux fans son nouvel alter-ego.

Nicki Minaj a toujours adoré joué des personnages, que ce soit devant la caméra ou en studio, en hésitant pas à adopter des attitudes différentes voire opposées à ce que la rappeuse est en réalité. On connaît d'ailleurs très bien un de ses alter ego, Roman Zolanski, très rageux, très violent, assez présent au début de la carrière de l'artiste, avant qu'elle ne le déclare mort en 2014. Et cette année, elle nous prépare un nouvel album pour 2020, dont on connaît déjà au moins un des singles, "Yikes". Aura-t-on droit également à un nouvel alter ego ?

La réponse est oui ! Nicki Minaj a en effet lâché le morceau sur Twitter, lors d'une séance de question / réponse avec les fans. Une alter ego féminine, dont le nom sera visiblement Queen Sleeze. Et au sujet de sa personnalité, la rappeuse déclare : "Elle est bien plus calme, mais plus mortelle aussi. Mon mari me dit toujours qu'il a beaucoup plus peur quand je parle tranquillement, car c'est comme ça qu'il sait lorsque je suis sérieuse". C'est donc à la version mariée et froide de Nicki que nous aurons affaire dans cet album.

She’s more calm but way deadlier. My husband always says he’s more afraid when I talk quiet then when I yell. Lmao. He said that’s how he knows when I’m dead tf serious. ????♥️ https://t.co/a6nVAcmTNf — YIKES (@NICKIMINAJ) February 8, 2020

L'artiste précisé également, dans une autre réponse, qu'elle a déjà le nom de son projet, sans le dévoiler. Toujours pas de date de sortie non plus, mais on sait que le projet sera attendu, après le buzz provoqué par sa phase sur Rosa Parks dans "Yikes", son dernier morceau, ou par son clash avec Meek Mill.