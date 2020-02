Rihanna trolle ses fans au sujet de son nouvel album !

"R9", le prochain album de Rihanna, est très attendu. Elle le sait, et elle en joue !

L'art du trolling n'est pas réservé aux anonymes de Twitter, les stars du rap game peuvent très bien s'y mettre aussi. Et quand elles s'y mettent, forcément, ça fait mal à leurs victimes, puisque les comptes des stars sur les réseaux sociaux sont très suivis, et très commentés. Les stars le savent bien, et quand elles se mettent à troller, comme Rihanna aujourd'hui, c'est bien souvent pour s'amuser, tout en se rapprochant de leur fanbase (qui est remplie de gens amateurs de bonnes vannes sur le net), et exprimer aussi un certain ennui.

Cette fois, la chanteuse de La Barbade a pris le temps de répondre à presque toutes les questions de ses fans, dont beaucoup concernaient l'arrivée plus ou moins imminente de son nouvel album, "R9", prévu pour l'année 2020. Et quand on lui pose 5 000 fois la même question, alors qu'évidemment, les info concernant le projet sont confidentielles, Riri s'impatiente, et décide de faire remarquer aux fans sur Instagram, à quel point leurs questions sont peu originales.

Rihanna is so active on Instagram today pic.twitter.com/p6SUhYiZzL — Ultimate Rihanna (@URihannaFansite) February 7, 2020

Concernant Rihanna, son prochain album "R9" est pour l'instant assez mystérieux, on sait juste que Shaggy devait y être, mais qu'il a refusé de passer les auditions pour pouvoir venir ambiancer l'album. On sait aussi que de folles rumeurs circulent au sujet d'un nouveau petit ami de Rihanna, en la personne d'ASAP Rocky... On vous tient au jus dès qu'on en sait plus !