Soolking annonce la sortie de son double album !

Ce sera donc un double album pour le Soolking version 2020. Du très lourd en perspective !

Si il y a bien un artiste qui est très attendu par la France en 2020, c'est Soolking. Pas très actif en 2019, il s'est concentré sur l'exploitation de son projet "Fruit du démon" sorti en 2018, en multipliant les concerts, en France et au Maghreb, où il a été accueilli comme une superstar, ce qu'il est. Il a également sorti quelques clips, mais sdésormais, on attend que le chanteur se jette à nouveau dans la fosse aux lions avec de tous nouveaux morceaux. C'est d'ailleurs prévu, puisque son projet "Vintage" est annoncé pour le 20 mars 2020 dans un peu plus d'un mois.

On en sait aujourd'hui un peu plus sur cet album très attendu. Première chose, il se présentera sous la forme d'un double album, une version plus chaleureuse, et une version plus glaciale, sensées représenter les deux aspects de la musique de Soolking. Le projet se composera de 20 titres, à voir si les versions renferment des morceaux inédits qu'on ne trouvera que là-dessus. Les deux covers ont été réalisées par Fifou, le grand maître français des cover d'albums de rap.

Pour la composition du projet, on en connaît déjà au moins deux titres, "Bébé Allo", et "Melegim", avec Dadju, sorti hier. On sait également, après confirmation de l'artiste, que SCH sera également présent sur l'album de Soolking. Plus qu'à attendre quelques semaines pour savoir de quoi il en retourne, donc !