Nicki Minaj sort le titre "Yikes" malgré la polémique sur Rosa Parks !

Nicki Minaj compte bien surfer sur le bad buzz autour de "Yikes".

Nicki Minaj est un peu dans la tourmente en ce moment. L'ex-Queen du Rap US, détrônée récemment par Cardi B, vient en effet de se faire surprendre par les caméras de TMZ en pleine embrouille avec son ex Meek Mill dans un magasin de luxe. Depuis, les insultent fusent des deux côtés, la rappeuse insinuant que Meek Mill est violent avec les femmes, quand ce dernier répond qu'elle protège son frère violeur et pédophile en lui payant son avocat. Bref, assez sombre, et c'est sans compter la polémique autour de Rosa Parks, provoquée par son dernier morceau "Yikes".

Un morceau qui vient de sortir en version audio sur les plateformes de streaming, signe que Nicki Minaj s'en fout totalement de la polémique provoquée par certaines de ses paroles : "When we move, tell ’em, “Back up,” click click, clack, duck/Hella bands, pull up, stashed up, super facts up/All you bitches Rosa Parks, uh-oh, get your ass up, uh". On n'est pas des pro en Anglais, mais on ne voit pas tellement le malaise, elle n'a pas insulté la militante Noire Américaine non plus... Mais Internet est impitoyable et à la recherche de la moindre polémique.

Le morceau est dans une ambiance très trap, très egotrip, comme d'habitude avec Nicki. On attend de voir si le reste de son album, prévu pour 2020, sera aussi corrosif !