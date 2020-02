Sneazzy révèle la tracklist de son nouvel album !

Sneazzy est bientôt de retour avec un nouveau projet dont il vient de dévoiler la tracklist !

On avait un peu perdu Sneazzy de vue. Le membre le plus insolent du groupe 1995, qui a été à l'origine de l'explosion de Nekfeu ou Alpha Wann, n'a en effet sorti aucun projet depuis 2017, et son "Dieu Bénisse Supersound 3", qui vient clore une trilogie d'EP à travers lesquels le rappeur nous montrait un peu l'étendue de sa technique, tout en manquant légèrement de thèmes. Cette fois, il se pourrait bien que le rappeur soit de retour avec un vrai long format, dans lequel, on l'espère, il se dévoilera un peu plus.

De ce projet, on connaît le nom, la date de sortie, et même la tracklist désormais ! En effet, le rappeur a dévoilé hier la tracklist de son album, "Nouvo Mode", qui comptera pas moins de 20 titres. 20 morceaux dans lesquels il y aura 6 featurings, avec notamment Laylow, Nekfeu et Alpha Wann, évidemment, mais aussi Lefa, S.Pri Noir et Arma Jackson. De quoi donner le ton, et on note que Sneazzy reste cohérent avec ce qu'a été son univers artistique jusqu'ici, ce qui plaira à ses fans.

Pour ce qui est de la sortie, Sneazzy sera disponible dans les bacs dès le 6 Mars prochain, dans moins d'un mois donc. Et vous pouvez même pré-commander le disque dès maintenant, le rappeur a même tourné une petite vidéo promo assez rigolote pour l'occasion, dans laquelle on le voit freestyler au dessus d'une énorme affiche avec sa tête, tout en egotrip et en attitude, deux domaines dans lesquels l'artiste est reconnu. On a hâte de voir à quoi ça va ressembler !