Jay Electronica a terminé son premier album!

Jay Electronica a enfin fini son premier album solo attendu depuis 10 ans...

Dans le rayon des albums solo les plus attendus du rap game, il y a évidemment "Detox", le légendaire solo de Dr.Dre qui ne sortira jamais. Mais il y en a d'autres qui repoussent leurs projets pendant des années. Comme Jay Electronica qui, à 43 ans, n'a toujours pas sorti son album solo annoncé depuis bientôt dix ans... Mais cette attente interminable pourrait bientôt prendre fin, car en effet, le rappeur signé chez Roc Nation depuis 2010 a annoncé que son album était prêt à sortir, et même mieux : qu'il sortirait dans 40 jours exactement, au mois de Mars donc.

Album done . — J A Y E L E C T R O N I C A (@JayElectronica) February 7, 2020

Et qu'il avait également enregistré ce projet en 40 jours, depuis le 26 décembre dernier, selon ses dires. Un projet sur lequel pourrait apparaître Jay-Z si on en croit le compte Twitter de l'artiste. A noter que ce projet sera son premier estampillé Roc Nation, puisqu'il n'avait rien sorti avec son label depuis sa signature il y a dix ans. On espère que l'attente vaudra le coup, d'autant que même s'il est un peu tombé dans l'oubli, il y a un temps où ceux qui suivent le game avaient annoncé Jay Electronica comme un des plus gros MCs des années à venir.

Recorded over 40 days and 40 nights, starting from Dec 26 — J A Y E L E C T R O N I C A (@JayElectronica) February 7, 2020

Releasing in 40 days — J A Y E L E C T R O N I C A (@JayElectronica) February 7, 2020

Sauf que depuis, plus rien ou presque de la part du rappeur de la Nouvelle Orléans. On n'attend donc plus grand chose de la part de l'artiste en terme de performance, même si on est jamais à l'abri d'une bonne surprise !