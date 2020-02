Kazmi débarque à "30%"

Nouvel ep pour l'artiste du label Play Two !

Après une année 2019 réussie et un feat avec Marwa Loud notamment sur le morceau "C'est dingue", titre qui cumule déjà plus de cinq millions de vues, Kazmi est de retour !

Et il place ce début d'année 2020 comme l'un des tournants de sa carrière en publiant son nouvel ep de quatre titres : "30%". On le retrouve donc publier une courte palette de ce que l'artiste sait, et aime faire.

De "Poliakov", "7 days" à "Body na Body", c'est une facette terriblement séductrice que l'artiste nous propose. Les productions sont toutes soignés et se coordonnent parfaitement. C'est clairement le prochain projet des plus gros clubbers du game. D'ailleurs le titre "Body Na Body" est surement la grosse pépite du projet et le morceau qui risque de faire parler de lui très fortement..

Le clip du morceau "7 Days" est d'ailleurs disponible depuis longtemps sur la chaîne Youtube du rappeur, et c'est à retrouver juste en dessous :

Un projet disponible depuis le 7 février 2020, et que l'on peut déjà retrouver sur toutes les plateformes de streaming.