Azealia Banks menacée par un voisin raciste !

Azealia Banks dit qu'elle était juste dans une situation dangereuse. Mercredi matin, la rappeuse new-yorkaise a lancé un appel alarmant sur les réseaux sociaux, pleurant dans une série de vidéos dans sa story Instagram alors qu'elle implorait de l'aide. Selon Banks, un voisin raciste a brandi une arme à feu et a menacé de l'utiliser à cause de sa musique forte.

"C'est la deuxième fois que mon voisin me pointe le gun dessus et menace de me tirer dessus", a déclaré Banks entre les larmes. "Il est raciste à ce point ... parce que je continue à jouer de la musique. Il pense juste que je suis une garce au hasard".

Alors qu'elle donne son adresse à plus de 600 000 abonnés, Banks explique qu'elle avait peur d'appeler la police pour obtenir de l'aide parce qu'elle est noire : "Je sais que les flics vont prendre son parti", a crié Banks. "Je suis la seule fille noire dans cette rue. Je pense que personne ne sait qui je suis".

Après les vidéos, Azealia a diffusé une série de photos textuelles dans sa story et a admis qu'elle devait se calmer dans des situations similaires :