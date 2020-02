Timal balance la tracklist de "Caliente", avec du beau monde !

Timal a dévoilé la tracklist et les featuring de son prochain album "Caliente" !

Le rappeur du 77 Timal a confirmé tout ce qu'on pensait de lui avec son premier album solo, "Trop Chaud", sorti en 2018. Après toutes ses apparitions remarquées en freestyle, où son flow et sa manière de crier ont détonné à chaque fois, ce premier projet a été l'occasion de montrer qu'il avait des tonnes de lines sous la semelle, prêtes à sortir. Il lui a même permis de décrocher un disque de platine. Le voilà donc attendu au tournant, mais le rappeur le sait, et il compte bien répondre aux attentes avec son prochain projet, "Caliente".

La tracklist de Caliente a été elle aussi dévoilée ! pic.twitter.com/iImNIeTbzc — BestOfTimal ???? (@60SecondesTimal) February 5, 2020

L'album est prévu pour le vendredi 28 février 2020, et la tracklist a été dévoilée sur les réseaux sociaux. Et on peut dire qu'on aura droit à du lourd, puisque déjà, il y aura 17 titres, avec seulement 3 feats, mais qui seront à coup sûr attendus par les fans de rap. Un feat avec Maes, "Ailleurs", un autre avec PLK, "Luca Toni", et enfin, "Week-End" avec Leto. Des collaborations qui paraissent toutes coller à l'univers de Timal, assez street, avec pas mal de kickage, mais sans avoir peur de s'aventurer dans des trucs un peu plus mélodieux et autotunés.

Pour la cover, on y voit le rappeur en train de promener deux molosses, devant ce qui ressemble à un soleil couchant, avec de très beaux filtres sur l'image. On a hâte de savoir ce que le projet va donner, puisque Timal a eu 2 ans pour peaufiner sa musique, en continuant à s'améliorer à travers plusieurs featurings !