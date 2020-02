Lil Wayne ne sait pas comment a commencé son clash avec Pusha T

Avec une carrière comme celle de Wayne, on peut bien oublier certains détails...

Quand on a une carrière qui dure depuis plus de 20 ans, on a forcément une liste de beefs et de clashs assez pharaoniques. C’est d’ailleurs totalement le cas pour Lil Wayne, mais s’il y a bien une chose dont il ne se souvient plus, c’est comment a commencé celui avec Pusha-T.

Dans une interview donnée au podcast Drink Champs, exclusif à la plateforme Tidal, le co-animateur de l’émission, N.O.R.E, pose une question assez banale concernant ses différents avec Pusha. En réponse, Wayne affirme qu’il n’a aucune idée de comment tout a commencé.

"Je jure devant Dieu, je ne sais pas mec.." déclare-t-il avant d’ajouter qu’il se trouve désagréablement surpris d’apprendre avoir un clash en cours avec le rappeur...

Peu après, il arrive à se souvenir d’une chose. Un ami l’aurait informé d’un pique balancé par Pusha à Wayne : "Il était là en mode : Que vas-tu faire ? Tu veux répondre à Pusha ?" mais Wayne n’avait pas répondu de manière agressive : « J’étais là en mode mais pourquoi tu me dis ça ? J’aurai adoré faire un morceau avec lui, mais lui m’avait répondu que ce n’était pas son intention. »

Rien n’est sûr, mais un tweet de Lil Wayne a refait surface. Il date de huit ans et se situe peu après la sortie du projet de Pusha T. Sur le morceau « Exodus 23 :1 », Pusha balançait une punch sur le fait que Weezy faisait moins d’argent que lui. "Fuck Pusha T et tous ceux qui l’aiment" avait alors tweeté LilTunechi, visiblement touché au plus profond de son âme après cette pique bien sympa de Pusha T.

Fuk pusha t and anybody that love em — Lil Wayne WEEZY F (@LilTunechi) May 24, 2012

De ce tweet avait découlé une série de clashs interposés, les deux se répondant uniquement grâce à la musique. Le dernier couteau dans la plaie bien ouverte avait été planté par Pusha sur l'album de Rick Ross; "Port of Miami 2" sorti cet été.

L’interview complète est disponible à ce lien et c’est un grand moment :