Young Thug a gagné plus de 600 000 $ de paris sur le Superbowl !

C'est une victoire bien méritée pour Thug qui avait passé du temps à l'hôpital la semaine dernière pour un problème médical non divulgué. Thug a posté une photo de sa main gauche où il avait un plâtre métallique enroulé autour de son petit doigt et de son annulaire.

Young Thug a révélé dans sa story Instagram qu'il avait parié 250 000 $, ce qui lui a valu un petit pactole de 620 000 $. Thug n'a fourni aucune précision concernant son pari, mais il semble évident de dire que ce défi était en rapport avec l’évènement le plus convoité de la NFL , car dans la vidéo, il a filmé une télévision montrant la victoire des Chiefs .

Les derniers mois ont été busy pour Thugger, qui a annoncé quelques jours seulement après la sortie de "So Much Fun", en août dernier, qu'il travaillait déjà dur sur le projet suivant intitulé "Punk". Bien que son plan initial de dévoiler "Punk" dans un intervalle de deux mois ne se soit pas réalisé, Young a déclaré plus tard à HipHollywood qu'il visait maintenant le mois de février.

"La musique est très touchante. C'est de la musique que le monde va embrasser. Punk signifie courageux, pas égocentrique, conscient. Très, très négligé, très mal compris. Très patient, très authentique", a déclaré Young Thug.

Une chose est sûre, 2020 commence très bien pour Young Thug.