Cardi B parle de son nouvel album !

Cardi B nous prépare de très belles choses pour 2020...

Aucun album depuis 2018 pour la nouvelle queen du Rap US, Cardi B, elle qui avait tout arraché sur son passage avec "Invasion Of Privacy", faisant pleuvoir les certifications et les Grammys. Mais depuis, quelques très gros feats, beaucoup d'Instagram, mais pas beaucoup d'album. Un petit manque auquel elle va évidemment remédier lors de l'année 2020, puisqu'elle a prévu de revenir avec un projet nommé a priori "Tiger Woods". Un album dont on connaît déjà certains morceaux, comme "Press", et aujourd'hui, elle a décidé d'en dire un peu plus.

Lors d'une petite interview pour Baller Alert, la rappeuse a affirmé qu'elle continuait à empiler les morceaux pour sa prochaine oeuvre, et qu'elle était à la recherche de quelques hits pour les clubs : "J'ai mes sons tranquilles, posés, j'en ai d'autres plus énervés, mais je cherche encore un ou deux hits pour les clubs. Mais on y arrive doucement". Cardi B déclare aussi ne pas vouloir se fixer de date de sortie pour le moment : "Je ne mets jamais de date là-dessus, parce que une fois que j'aurais les morceaux que je voudrais, ça sortira. Je ne peux pas mettre de date sur mes oreilles".

Plus tard lors de l'interview, elle a répondu à une autre question, qui lui demandait si elle avait un conseil à donner pour les artistes qui débutaient. La réponse de Cardi B est simple et sans détour : "Toujours, toujours avoir un avocat. Peu importe ce que vous faisez, toujours avoir un avocat. Je m'en fous que vous soyez fauchés, ou ci ou ça, avant d'investir dans quoi que ce soit, investissez d'abord dans un avocat". Sans bavure.