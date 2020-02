Nicki Minaj est en studio et nous cuisine quelque chose de chaud !

La Queen Nicki Minaj est bel et bien de retour en studio ! Alors qu'elle avait annoncé son départ en retraite il y a quelques mois afin de se consacrer à sa vie de famille, Barbie est revenue sur sa décision et s'est remise au travail.

Même après cette annonce, Minaj a enchainé les collaborations : "Fendi" en fearturing avec Pnb Rock, "Tusa" avec Karol G pour une ambiance latino caliente, et plus récemment, avec Meghan Trainor pour le morceau "Nice to Meet Ya".

Cependant, il est vrai que ces derniers temps, on a beaucoup entendu parler d'elle pour des affaires qui n'ont rien à voir avec la musique...Entre son frère condamné à 25 ans de prison pour viol, son nouveau mari qui est un criminel new-yorkais, sa statue de cire complètement ratée en Allemagne et son altercation il y a quelques jours avec son ex-boyfriend, Meek Mill, dans un magasin de luxe, il était temps qu'elle revienne. Avec toutes ces histoires, Nicki a sûrement beaucoup de choses à dire.

Car il est vrai que ses fans l'attendent depuis 2 ans ! Le dernier album de Nicki Minaj, "Queen", mené par le titre "Chun-Li", est sorti en 2018. La petite protégée de Lil Wayne a déjà sorti 4 albums studio et il semblerait qu'elle prépare un cinquième projet cette année.

Par ailleurs, depuis le début de l'année 2020, Nicki Minaj impressionne et régale ses fans sur les réseaux sociaux avec ses looks toujours plus colorés et sexy ! Extravagante, féminine, agressive et douce à la fois, c'est comme ça qu'on l'aime et qu'on espère vite la retrouver. On vous tient au courant !