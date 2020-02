Générations te présente son top 5 des rappeurs français à suivre en 2020 !

Avec entre autres Norsacce Berlusconi, Gazo ou encore Coyotte Jo Bastard !

L'année 2019 s'est achevée en beauté et 2020 risque d'être très agitée dans le game français. Comme chaque année, des petits et grands rookies se sont imposés cette année et sortent clairement du lot. Certains risquent même d'exploser dans les prochains mois, tandis que d'autres vont se servir de cette année 2020 pour confirmer les espoirs placés en eux. Générations t'embarque et te dis quels artistes à suivre de très près en 2020, attention liste non exhaustive !

1. ROUNHAA

Le premier artiste est sans doute celui qui a encore le moins fait parler de lui. Et pourtant, alors qu'il est assez jeune, le rappeur a déjà tous d'un grand.

Que ce soit en matière de flows, tous plus violents les uns que les autres, de mélodies, que le jeune homme semble parfaitement maitriser ou encore au niveau de la plume qui se démarque clairement de ce que fait la nouvelle génération. Rounhaa, c'est un concentré de rage et de volonté de pouvoir un jour vivre comme un roi. Son terrain favori reste sans doute la nostalgie et la mélancolie, deux domaines dans lesquels le rappeur performe, même si son côté sauvage ressort souvent, notamment sur ce nouveau featuring avec l'un des boss du rap suisse : Makala. Le boycotter serait sûrement une erreur, tant on pourrait parier une pièce que la formule ne devrait pas tarder à prendre. Son dernier projet "Yeratik" est toujours disponible sur les plateformes de streaming !

2. GAZO

Alors que la vague drill est en train de traverser le paysage du rap mondial, s'il faut notifier un rappeur qui a commencé en avance à suivre le mouvement, c'est Gazo.

Partagé par Booba dans différentes story sur son compte instagram (rip), l'artiste semble correspondre à ce nouveau type de rap, très sale et très noir, mélangeant le style de l'île britannique et l'écriture très égotrip française. Originaire de Saint-Denis, le rappeur n'hésite pas à faire dans la crasse et balance des visuels toujours plus gang, en atteste sa série de freestyles "Drill FR." Avec seulement deux clips, l'artiste cumule déjà plus de 600 000 vues. Il est clairement l'un des rappeurs les plus attendus de notre côté pour bouleverser le game !



3. NORSACCE BERLUSCONI (667)

On parle de plus en plus d'aliens ou d'ovni du rap et Norsacce en fait certainement partie. Premièrement, le rappeur est issu du collectif 667, connu pour être défini comme une secte par les propres fans du groupe. Des rappeurs qui viennent des quatre coins du monde, en passant par Londres, Paris, Lyon et même Dakar. Certains membres sont partis, comme Jorrdee ou encore Lala &Ce, mais le bateau ne sombre pas et les membres tels que Norsacce continuent de participer à la légende d'un groupe en avance sur son temps. Avec ce dernier visuel pour le titre "5G", le rappeur nous initie à un voyage dans un futur assez proche. Que ce soit la prod, très futuriste mais qui respecte les codes de la trap ou encore le thème abordé, avec la 5G, le nouveau mode de transfert des données téléphoniques et numériques qui devrait pouvoir permettre à un médécin de pouvoir opérer un patient à distance... A suivre de très près pour ne pas manquer peut-être l'une des nouvelles révélations de l'année !

4. COYOTE JO BASTARD

Si une chose est sûre, c'est que Coyote a beaucoup, beaucoup travaillé pour arriver au niveau auquel il est actuellement. Et on sent que 2019 à été une vraie année tremplin pour lui. Après s'être écarté un petit temps de la musique, le rappeur est revenu en 2019 avec bon nombre de singles et de featurings plutôt réussis : "Jeff Hardy" avec son poto Youv Dee ou encore "Miroir" avec Captaine Roshi et Key Largo. Coyote Jo Bastard, c'est l'art de la mélodie et du kickage qui forment un tout extrêmement homogène. Le rappeur semble d'ailleurs publier un pourcentage à chaque nouveau clip, comme pour indiquer que son prochain projet ne devrait pas tarder à arriver ! Son dernier morceau est disponible depuis le 1er janvier dernier. Un morceau nommé "Muchas Gracias", qui étale bien la palette artistique du rappeur issu du 17e arrondisement parisien.

5. FIJI GOD

Il vient d'Evry, il a bombardé de visuels cette année et il se nomme Fiji God. Le portrait est dressé, le rappeur est une des révélations de l'année précédente. Très souvent accompagné du collectif Benibla, le rappeur s'impose et se démarque par son style et sa présence. Dans la musique depuis 2014, mais à fond dedans depuis seulement un an et demi, il représente cette arrogance et le nouveau drip des rappeurs français de la nouvelle génération. Son titre "Fvck Ton Smic" est d'ailleurs un gros gros banger bien senti, produit par Bloody et mis en image par Revolean !

Encore une belle flopée d'artistes à venir découvrir où re-découvrir en exclusivité sur Générations !