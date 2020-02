Rohff prépare fort son retour !

Un extrait du nouveau clip de Rohff a fuité.

Rohff est de retour bientôt après une absence interminable. S’il n’a rien confirmé, un extrait de son futur clip tourné à Marseille a fuité.



Le 22 novembre dernier, les fans de Rohff ont été soulagés et heureux. Le rappeur est enfin sorti de prison ou il purgeait une peine de 5 mois d'incarcération, pour l'affaire de l'attaque de la boutique Unkut à Paris, en 2014, le paroxysme de son clash avec Booba. Au lieu de prendre des vacances et de kiffer sa vie, le rival de Booba a charbonné en studio. Il veut faire un come-back à la hauteur des attentes de son public. Des clips sont même en train d’être tournés ! L'info a été dévoilée sur les réseaux sociaux.

Twitter est en effervescence ! Des vidéos de Rohff circulent en ce moment sur la toile, et pas n’importe lesquelles. On découvre le rappeur dans les quartiers nord de Marseille en plein tournage avec ses gars et une foule impressionnante. Celui qui a soigné son retour en studio avec un gros freestyle, tourne le clip de "9 + 4 = 13", son titre lâché en 2018. Ce son est produit par BDR Prod & Verbal Kint, et vient tout droit de son album "Surnaturel". On rappelle qu’il avait cartonné puisqu’il a été certifié disque d'or.

C etais le feu hier pic.twitter.com/vkv8Gi1oo0 — Le Frenchyy ???????????? (@MehDerbouka) February 2, 2020



On attend de voir le résultat. Mais une chose est certaine : 2020 est l’année de Rohff.