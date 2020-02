Megan Thee Stallion en couple avec G-Eazy ?

Les deux artistes étaient à Miami pour le Super Bowl 2020 . G-Eazy s'est produit dimanche dans le cadre du Big Game Weekend de la discothèque Mr. Jones. Megan a également pris la scène d’assaut lors de la Big Game Party de Bacardi samedi. Une source a déclaré que Megan et G-Eazy sont arrivés ensemble à la boîte de nuit E11EVEN vers 3h00 du matin et avaient passé du temps ensemble.

G-Eazy et Megan Thee Stallion ont déclenché des rumeurs de romance ce week-end après avoir été repérés en train de flirter ensemble sur les réseaux sociaux. La star de "No Limit" a posté une vidéo de lui, dans sa story Insta, où il se blottissait contre l'auteure de "Hot Girl Summer" en l'embrassant sur la joue. Le court clip montrait également Megan enroulant son bras autour de G-Eazy .

"Ils étaient définitivement ensemble et agissaient comme s'ils sortaient ensemble", a déclaré la source. "Ils ont tous deux été escortés à une table ensemble et s'amusaient beaucoup à danser et à jeter de l'argent dans le club. Megan n'arrêtait pas de saisir le visage de G-Eazy et il y avait beaucoup de rapprochement. Ils avaient tous les deux bu plusieurs verres d’alcool, Megan dansait sur G et ils avaient tous les deux le sourire aux lèvres".